Teo Trandafir a vorbit în exclusivitate pentru Click! despre noutățile din viața ei, care este relația cu Bursucul, dar și cum se împarte între viața de familie și cea profesională. Faimoasa prezentatoare de la Kanal D a vorbit deschis și despre un capitol intim: mai îmbracă rochia de mireasă? Are pe cineva în viața ei?

Click!: Cum a fost 2021 pentru tine? Ce-ti dorești pentru 2022?

Teo: Am învățat în timp să nu judec anii, ci perioadele. Sunt doar perioade, consider că trecerea anului nu reprezintă, neapărat, o bornă kilometrică, nu putem așa. Am avut în 2021 perioade frumoase și mai puțin frumoase, ca toată lumea. În 2022 îmi doresc să fie liniște în capul meu, să înțeleg, să iert, să trec peste lucrurile care m-au nemulțumit în anii precedenți, sunt anumite lucruri care, desigur, s-au acumulat. Îmi doresc să devin un om mai bun.

Care dintre invitații tăi te-a surprins anul acesta? Spune-ne un moment wow din timpul emisiunii

Nu stiu să spun un nume. Mă uitam cu bucurie și plăcere la transformările prin care a trecut Lidia Buble, care din 2014, de când o cunosc, și până acum, a evoluat foarte mult. Ea crede că nu este așa, dar eu văzând-o mai rar mă uimește de fiecare dată prin eleganță, rafinament, felul în care se exprimă. Eu consider fiecare zi o victorie și fiecare invitat contribuie la ea. Mi se pare nedrept și superficial să clasific invitații sau momentele. Au fost clipe frumoase și unele mai puțin plăcute, dar toate au fost WOW în felul lor. Este o emisiune în direct, și fiecare moment din cele două ore are intensitatea lui.

Citește mai multe pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/interviu-exclusiv-cu-teo-trandafir-406590.html