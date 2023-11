Centrul municipiului Suceava a fost arhiplin în această seară la aprinderea luminilor în bradul de Crăciun. Ca în fiecare an pe buton a apăsat primarul Ion Lungu care a venit cu nepoții alături de care s-au aflat viceprimarul Lucian Harșovschi și deputatul Ioan Bălan care a venit cu finii săi. ”Conform tradiției iată că și în acest an pe data de 28 noiembrie de Ziua Bucovinei aprindem luiminile în bradul de Crăciun. Mă bucur că este o atmosferă de sărbătoare, o atmosferă așteptată de suceveni. Tot astăzi am inaugurat și Târgul de Crăciun care va fi deschis până pe data de 15 ianuarie. În această perioadă vor avea loc spectacole, concerte aici săptămâna magică de Crăciun. Revenim în aer liber și eu sper să aducem un strop de bucurie sucevenilor să simtă spiritul sărbătorilor. Dați-mi voie să spun un sincer ”La mulți ani Bucovina” ”La mulți ani dragi bucovineni”.

”Trăim o dublă bucurie. O bucurie pentru că e Ziua Bucovinei prilej cu care transmit bucovinenilor oriunde s-ar afla ei ”La mușți ani” și o altă bucurie pentru cei mici care sunt încântați de luminițele acestea de Crăciun care vestesc venirea moșului. E o sărăbătoare și pentru noi și pentru ei”, a spus la rându-i Ioan Bălan. De menționat că pe scena din centrul Sucevei au avut loc o serie de spectacole de muzică populară și muzică ușoară. Cap de afiș a fost Ștefan Bănică Jr. Ziua Bucovinei s-a încheiat cu un frumos foc de artificii.