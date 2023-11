După deja celebra ”ciorbă rădăuțeană” care a făcut istorie prin restaurantele din județ, din țară dar și din străinătate iată că Bucovina face lumii un nou cadou culinar, ciorba ciocăneșteană, preparată în comuna muzeu Ciocănești. Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, a dezvăluit că noul preparat culinar care folosește păstrăvul afumat, hribii și legumele, a fost lansată inițial la Târgul de Toamnă ”Produs în Bucovina” de la Suceava și mai recent la Târgul de Turism al României de la București la finele săptămânii trecute. ”Ciorba ciocăneșteană are la bază cam aceleași ingrediente ca și ciorba rădăuțeană numai că în loc de carnea de pui se folosește păstrăv afumat și se mai pune hribi. E deosebită. Noi am promovat-o și degustat-o la Târgul de Toamnă ”Produs în Bucovina”.

Atunci a venit primarul de Ciocănești și a oferit vizitatorilor la târg să guste noul produs. Ciorba ciocăneșteană este înregistrată și la OSIM și a fost apreciată și la Târgul de Turism de la București. Va putea fi savurată deocamdată doar în comuna Ciocănești, la punctele locale gastronomice și la pensiuni”, a declarat Barbă. De menționat că Satul tradițional Ciocănești a fost premiat la Târgul de Turism al României ROMEXPO, de către ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan Radu Oprea. Ciocănești, muzeul-sat din Bucovina și destinație rurală desemnată candidată la titlul ,,Best Tourism Village” (titlu acordat de către Organizația Mondială a Turismului), a fost promovat la Târgul de Turism al României. Acesta a fost inclus în „Ruta Națională a Satelor Tradiționale Turistice din România”, rută a cărei lansare oficială a avut loc la târg.