CSU Suceava încheie sezonul 2017/2018 al Ligii Zimbrilor la handbal masculin cu un meci lipsit miză, echipa condusă de Adrian Chiruț şi Iulian Andrei, urmand să evolueze sâmbătă, de la ora 18.00, în deplasare, la Făgăraş.

În condiţiile în care au asigurat primul loc în play-out, tehnicienii suceveni au anunţat că vor miza în acest ultim meci pe jucătorii care au evoluat mai puţin în actuala ediţie de campionat.

“Suntem bucuroşi că am terminat acest campionat cu bine, un sezon în care am scăpat de emoţii înainte de ultima etapă. Ne-am făcut viaţa uşoară încă de la începutul play-out-ului şi nu am mai avut aceiaşi presiune ca în sezonul trecut. E un meci care nu mai contează, pentru că nu mai putem pierde primul loc din play-out. De aceea, în acest ultim meci vor juca băieţii care au prins mai puţine minute în acest sezon. Aşa vor avea şansa să se afirme. Nu ţintim un rezultat în mod special la Făgăraş. Sperăm doar să nu ne accidentăm şi să terminăm cu fruntea sus”, a spus secundul Iulian Andrei.