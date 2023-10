Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, a declarat astăzi, la Suceava, că această formațiune politică este supusă unor atacuri fără precedent după anul 1990. Prezent la Suceava pentru a participa la Conferința Regională Nord-Est a PMP, Eugen Tomac a acuzat faptul, în cadrul unei conferințe de presă, că „statul, prin instrumentele lui, încearcă să submineze activitatea acestui partid”. „Este inadmisibil că de 4 luni de zile suntem supuși controalelor. De asemenea, ne-a fost sistată subvenția pe care o merităm legal pentru că am obținut peste 2.300 la aleși locali la alegerile din anul 2020. După PSD și PNL, PMP este partidul cu cei mai mulți aleși locali din România și evident că acest atac este inadmisibil”, a spus Tomac.

El a consideră că Autoritatea Electorală Permanentă s-a transformat „într-o măciucă a acestei puteri” prin care se încearcă desființarea unor partide românești, iar PMP trece prin această situație regretabilă. „Au găsit în PMP câțiva rătăciți care și-au propus să facă jocul PSD și PNL. Nu vor reuși. Luna viitoare PMP va avea un congres la București cu peste 5.000 de delegați pentru a le transmite celor care vor ca acest partid să stea cu gura închisă că nu se poate. Modelul nostru nu este Iohannis care tace. Noi suntem un partid onest care și-a câștigat credibilitatea pe scena politică prin muncă și prin votul primit de la cetățeni. Ne-am luat lecția din 2020 când timp de trei zile s-au numărat cele 1.000 de voturi necesare pentru a intra în parlament. Am înțeles mesajul, dar democrația înseamnă asumare iar această țară are nevoie de o alternativă serioasă. Noi vom construi această alternativă de dreapta cu foarte multă responsabilitate, cu foarte multă muncă și plecând de la un principiu fundamental într-o democrație funcțională, respectând regulile, ceea ce cerem și de la ceilalți. Iar ei utilizează toate instrumentele statului pentru a pune sub tăcere un partid și pentru a-l desființa. Acest atac nu ne impresionează, dar ne obligă să reacționăm. Și reacția noastră va fi pe măsură și o veți vedea la congresul pe care PMP îl va organiza luna viitoare ca răspuns la acest lung șir de încercări de a desființa un partid politic. Este fără precedent așa ceva”, a precizat liderul PMP Eugen Tomac. El a dat asigurări că PMP are în aceast demers aliați extrem de puternici care „ne vor susține să oprim acest atac mizerabil asupra unui partid”.