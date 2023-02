Foresta Suceava a obținut cea mai categorică victorie de la startul pregătirilor de iarnă, după ce a câștigat sâmbătă 25 februarie, în fața vasluienilor de la Rapid Brodoc, cu scorul de 9-2, într-un meci amical disputat pe terenul sintetic din Roman.

Echipa antrenată de Dorin Goian s-a impus prin golurile marcate de Filip (3), Hagiu (2), Botezatu (penalty), Mihalciuc, Martin și Chika.

Foresta Suceava a început in următoarea formulă de joc: Niga – David, Cană, Botezatu, Filip – Hagiu, Mihalciuc, Nechita, Codău – Martin, Muntean. Au mai intrat: Cuciureanu – Grosu, Chika, Makongo, Samson, M. Ilie, Cimbru, Nițu și Netbai.

Foresta mai are programate două meciuri de verificare până la reluarea campionatului, cu Șomuz Fălticeni (1 martie) și Bucovina Rădăuți (4 martie).

În prima etapa a sezonului de primăvară, programată pe 11 martie, Foresta Suceava va primi, pe Areni, vizita Ceahlăului Piatra Neamț.