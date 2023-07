Compania suceveană Test Prima a câștigat o licitație de peste 8 milioane de lei pentru modernizarea unor drumuri din comuna Ipotești. Primarul Dumitru Gulei a declarat că interesul pentru această licitație a fost mare întrucât în cursă s-au înscris nu mai puțin de șapte firme. El a precizat că vor fi modernizate străzile Luceafărului, Libertății, Salcâmilor, Pinilor și Stejarului, toate din cartierul nou Tătărași în lungime totală de 3,058 kilometri. Banii provin de la bugetul de stat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”. ”În curând voi da și ordinul de începere a lucrărilor”,a spus primarul. Dumitru Gulei a subliniat că în această perioadă vor fi recepționate lucrările de modernizare a altor patru drumuri care au fost asfaltate cu fonduri de la Compania Națională de Investiții în valoare de 4,3 milioane de lei. Este vorba de aproximativ 5 kilometri de drumuri în satele Ipotești, Lisaura și Tișăuți. ”Ne apropiem de reabilitarea integrală de infrastructurii de drumuri din comuna Ipotești. Asfaltarea drumurilor reprezintă una dintre prioritățile noastre”, a conchis Dumitru Gulei.

