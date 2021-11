Momente de groază trăite de o femeie din comuna Vama miercuri seară. Femeia a asistat la o bătaie între cei doi fii ai săi unul dintre ei înjunghiindu-l la un moment dat pe celălalt în zona claviculei. Poliția a venit la fața locului după ce mama celor doi frați a sunat la 112. Agresorul care era în stare de ebrietate se află acum în arestul Poliției Județene urmând a fi trimis în fața instanței de judecată, cu propunere de arestare preventivă pentru tentativă de omor.

