Președintele PMP Suceava, Marian Andronache, a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, la care a fost prezent și Eugen Tomac, liderul PMP, că partidele mari din România au făcut mitinguri electorale din banii cetățenilor, din subvențiile primite de la bugetul de stat. Marian Andronache, candidatul PMP din județul Suceava pentru alegerile europarlamentare, a spus că în timp ce PMP Suceava a făcut o campanie electorală pe teren, discutând cu oamenii, partidele mari au făcut mitinguri de mare amploare, deoarece le este frică să iasă printre cetățeni. „Pentru PMP Suceava a fost o campanie destul de intensă, desfășurată pe teren, cu discuții directe cu cetățenii. Am discutat cu foarte mulți suceveni în această campanie, motiv pentru care avem așteptări destul de mari la rezultatele finale. Și vreau să remarc și ceea ce s-a întâmplat în paralel la partidele mari, care au făcut mitinguri de mare amploare, undele dintre ele chiar și cu contra manifestații. Sunt partide care au foarte mulți bani din subvențiile primite de la bugetul de stat. Și PMP are aceste subvenții, dar cu sume foarte mici. Și trebuie spus că aceste partide mari au făcut mitingurile electorale din banii cetățenilor, chiar și cei de la USR. Mai puțin au făcut campanie în teritoriu, pe teren, și asta pentru că le este frică să iasă printre oameni”, a declarat Marian Andronche. El a mai spus că după aceste alegeri România va avea 32 de europarlamentari, care vor avea nevoie de un lider în Parlamentul European.

„PMP are lideri puternici pe lista pentru europarlamentare, pe primul loc fiind fostul președinte al României, Traian Băsescu. Nu spun că celelalte partide nu au candidați buni, dar sper ca după alegeri, cei 32 de europarlamentari vor fi dintre cei mai buni candidați. Celor 32 de viitori europarlamentari vor avea nevoie de un lider care să-i unească pentru a obține ce ne dorim pentru România, și anume prosperitate mai multă pentru cetățeni. Iar liderul lor necontestabil ar fi Traian Băsescu. El este cel care va putea să-i unească pe europarlamentarii români pentru a lucra în folosul României”, consideră Marian Andronache.