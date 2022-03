Cele mai frumoase locuri de vizitat ale municipiului Suceava au fost prezentate la Târgul Internațional de Turism Map le Monde a Paris, care a acut loc în perioada 17-20 martie în Centrul Expozițional din Paris. ”Cele mai frumoase locuri de vizitat ale Sucevei au fost prezentate la Târgul Internațional de Turism Map le Monde a Paris, situat în Centrul Expozițional din Paris.În perioada 17-20 martie 2022, împreună cu Consiliul Județean Suceava, municipiul a promovat tradițiile, cultura, gastronomia și portul din Bucovina! Suceava merită descoperită și făcută cunoscută în întreaga lume”, au postat cei de la Primăria Suceava pe pagina de socializare.

