O femeie de 51 de ani a ajuns la spitalul din Rădăuți cu hematom occipital stâng și luxație umăr stâng după ce a fost lovită de trenul Putna-Suceava la o trecere la nivel cu calea ferată din comuna Horodnic de Jos. Accidentul s-a petrecut sâmbătă, 8 aprilie, la ora 5 dimineața iar vinovată este femeia care nu s-a asigurat când a încercat să traverseze peste calea ferată.

