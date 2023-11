Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, a vizitat joi alături de primarul municipiului Rădăuți, Bogdan Loghin și directorul general al ACET, Ștefan Groza, lucrările de apă și canalizare care au demarat în Rădăuți, lucrări finanțate cu 12 milioane de euro, bani europeni atrași prin Programul Operațional Infrastructură Mare. ”Numai in Radauti se va interveni pe 50 de străzi. Foarte interesant e că pe 47 de strazi n-a fost retea de apa si canalizare niciodata. Acum se face in jur de 17 km de rețele de canalizare si 14 km de retele de apa. Asta trebuia de mult sa se intample. Daca se termina asta, Radautiul depaseste 95% gradul de conectare la apa si canalizare. Lucrările sunt abia la inceput. E un contract care va dura pana in 2025 dar eu sper sa se termine mai repede, pana in primavara lui 2025. Este și un proiect pentru Maneuti. Acolo se reface statia pentru captarea apei potabile, pentru ca sunt 22 de puțuri care din câte am vazut care trebuie reabilitate si drenuri facute ca sa vina apa spre aceste puturi. Se mareste capacitatea, deci volumul de apa potabila pentru Radauti. În felul acesta Radautiul va fi principalul beneficiar in zona de apa si canalizare, ABC-ul civilizatiei pentru noi. Un pic tarziu as spune pentru că orasul Radauti merita mai demult sa aiba apa si canalizare dar este bine si acum. Din urma domnul primar vine cu asfaltarea are multe proiecte si pe asta, dar deocamdata suntem la acesta faza care insemna si putin deranj.E treaba multa si daca 12 milioane de euro costa doar apa si canalul, cred ca vreo cateva milioane de euro, daca nu ma insel peste 3 milioane de ero este statia de captare de la Maneuti”, a spus Flutur.

”Mă bucur foarte mult că am ajuns în acest punct în care rădăuțenii trebuie să știe că în următoarea perioadă de timp în proporție de 99% vom beneficia de apă și de canal. Vor fi și extinderi pentru că țin să precizez că am accesat 4,1 milioan de euro prin Programul ”Anghel Saligny”. Vreau să spun că mă bucur de colaborarea cu Consiliul Județean și de colaborarea cu firma ACET cei care construiesc aici pentru că ori de câte ori a fost de rezolvat ceva pentru a ne da terenul spre a-l asfalta s-au mișcat extraordinar de repede și sper ca și pe viitor să fie o colaborare la fel de bună”,a declarat primarul Loghin.

”Prin creșterea gradului de conectare al locuitorilor municipiului Rădăuți prin acest proiect vor beneficia de apă și canal cam încă 6.000 de persoane. Este foarte important pentru că trebuie să fie toată poppulația beneficiară de apă și canalizare pentru că fără apă și canalizare nu poate să existe nici stare de sănătate pentru populația municipiului Rădăuți. Foarte important, știu că rădăuțenii au avut de suferit datorită sursei de apă de la Măneuți. Vă asigurăm că prin acest proiect prin refacearea drenurilor și a puțurilor de la Măneuți vom avea apă suficintă și de bună calitate pentru toți locuitorii municipului Rădăuți”, a declarat Ștefan Groza.

”Avem lucrări de peste 300 milioane de euro pe acest proiect POIM in judetul Suceava: avem la Sucevita, Marginea, Mitocul Dragomirnei, la Radauti, Scheia, Campulung Moldovenesc, Falticeni, Vatra Dornei, la Putna sunt cateva din punctele unde noi investim in apa si canalizare pe bani europeni”, a conchis Flutur.