Municipiul Suceava găzduiește miercuri, 27 decembrie, Festivalul Internațional al Obiceiurilor de Iarnă, un eveniment de referință organizat de Consiliul Județean Suceava în cadrul Programului ,,Crăciun în Bucovina”. Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, invită localnicii dar și turiștii prezenți în această perioadă în Bucovina să vină la acest ”regal al autenticului” subliniind că punctul central va fi parada măștilor și costumelor de Anul Nou, cea mai mare dn țară.

”Tradițiile obiceiurilor de iarnă din Bucovina vor fi prezente – conform tradiției, miercuri, 27 decembrie, la Suceava, în Festivalul cu cea mai mare paradă din țară. Festivalul Internațional al Obiceiurilor de Iarnă este un eveniment de referință organizat de Consiliul Județean Suceava în cadrul Programului ,,Crăciun în Bucovina”. Sucevenii, cu rudele, cu prietenii, cu musafirii, cei din Diaspora veniți acasă de sărbători, turiștii aflați în Bucovina, sunt așteptați să vadă la un loc, ,,pe viu”, crâmpeie din zestrea de tezaur a Bucovinei. Peste 30 de grupuri de urători, cu mascați, cu jocul căiuților, urșilor, caprelor, din toate vetrele etnofolclorice ale județului Suceava, vor susține un regal al autenticului, al obiceiurilor de iarnă, așa cum doar în Bucovina mai sunt păstrate. Parada măștilor și a costumelor, care se va întinde pe mai mulți kilometri, va porni la ora 11 din zona Spitalului Clinic Județean de Urgență, va parcurge străzi din Suceava până în zona centrală, trecând prin fața Palatului Administrativ. La ora 13, pe esplanada Casei de Cultură, unde este deschis și Târgul Crăciun, va începe un program special susținut de grupurile participante. Este Crăciun în Bucovina. Hai în Bucovina!”, a spus Barbă.