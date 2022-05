Un sucevean de 26 de ani se plânge că nu poate face nunta la biserica din sat din cauza paracliserului care îl tulbură și îi cere arhiepiscopului Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, să-l înlocuiască. ”Mă numesc …. , am 26 de ani și provin din satul ….., comuna ……, județul Suceava, al cărei parohii este condusă acum de parintele ….., dar nu demult fiind a părintelui …., în prezent ……. Cu ajutorul Bunului Dumnezeu, anul viitor urmează să mă căsătoresc, dar am o mare problemă legată de paracliserul acestei biserici, numit …… Nu doar eu am această problemă cu atribuirea lui ca paracliser, multă lume se plânge și acuză încă ținerea lui în această funcție din cauza faptului că a (….). De mulți ani se întâmplă aceste …, dar multor persoane nu le pasă sau le este frică să vorbească și se pare că nici acum nu s-a luat nicio măsură pentru că este susținut de … Auzind aceste …, de mic copil nu am mai avut atracție de a merge la această parohie și v-aș ruga din suflet pentru că numai Preasfinția Voastră poate face dreptate. Nu am nimic împotrivă cu prezența lui în biserică dar eu, familia mea, rudele mele și multă lume nu putem participa la slujbele din această parohie atâta timp cât el încă deține această funcție. M-aș bucura enorm să pot face cununia religioasă acolo, dar …. acestui om mă tulbură”, a scris tânărul.

”Sesizarea dumneavoastră a fost dată pentru verificări sectorului abilitat, care vă va contacta la începutul săptămânii viitoare”, i-a răspuns scurt IPS Calinic.