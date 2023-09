Sâmbătă la orele 23:30, în baza planului de acțiune Blocada organizat la nivelul S.P.R 5 Dărmănești, în timp ce polițiștii din cadrul S.P.R. 5 Dărmănești executau activitățile specifice pe raza satului Părhăuți, comuna Todirești, au procedat la oprirea autoturismului condus de către un bărbat de 24 ani domiciliat în satul Bosanci. Totodată, în urma interogării bazelor de date, s-a constatat faptul că șoferul posedă permis de conducere dar figurează cu restricții, respectiv – suspendat. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest aflat în dotarea secţiei, rezultatul fiind negativ. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără a deține permis de conducere, faptă prev. și ped. de art. 335, alin. (2) din Codul Penal., urmând a fi soluționat procedural de către polițiștii din cadrul S.P.R. 5 Dărmănești.

