Carmen Grebenișan s-a întors de la Survivor cu o mulțime de probleme de sănătate. După cinci luni petrecute în Republica Dominicană, influencerița s-a îngrășat, are o formă gravă de acnee și i-a întârziat menstruația. Experiența a fost una extrem de grea, cu dezamăgiri, probe aprige, dor, dar și cu speranțe și dorința de a deveni următorul câștigător din istoria Survivor, notează click.ro.

„Schimbările de fus orar, cele climaterice, te afectează hormonal. În primul rând, este retenția de apă. Cea mai mare greutate pe care am avut-o până acum a fost de 57 kg. Înainte de Survivor, am rupt, de Crăciun, ajunsesem la 58 kg. Dar știam că o să slăbesc la Survivor. Acolo, în prima lună, am slăbit mult. Abia mă mai țineam pe picioare. E un dezechilibru. Acolo mănânci mult cocos. Cocosul are foarte multe calorii, dar nu are destui nutrienți. Și nu e ok, se depune. Încercam să vorbim cu medicii de acolo să le spunem ce se întâmplă cu noi. Pentru că începusem să văd celulită și mă întrebam de unde e”, a spus Carmen Grebenișan, potrivit sursei citate.

„Mâncam fierturi, cocos și beam apă. De unde să se întâmple așa ceva? Mi-au zis să renunț la cocos… singura mea sursă de hrană! Să beau doar apă!? Bine, mi-au zis să mănânc mai puțin. Dar, na, eu eram cea mai mâncăcioasă de acolo”, i-a dezvăluit influencerița lui Cătălin Măruță.

Sursa foto: Facebook

