Andrei Ciutac, Ion Lozovan și Mihai Ungurian au prezentat varianta lor, a Consiliului Director al Forestei, despre situația explozivă de la club, situație apărută în urmă cu zece zile, după ce Dorin Goian, Gabriel Clim și Marian Bordeianu și-au prezentat public demisiile din funcțiile tehnico-administrative pe care le-au deținut în ultimul sezon pe Areni.

Au fost manevre, tertipuri, combinații și alte expresii care nu se pot verifica pentru ca în final, cei trei să anunțe condițiile în care vor ceda clubul altcuiva.

“Mai devreme sau mai târziu o să mă retrag pentru o sumă simbolică, dar în anumite condiții. Nu mă consider mare proprietar de club. Am venit cu sufletul aici și vreau să mulțumesc tuturor, de la Primărie la suporteri. Dacă veneam la Suceava doar pentru bani, nu plăteam salarii la jucători, nu plăteam datoriile din 2016 până acum. Plec fără niciun fel de problemă, dar nu în maniera asta, după ce s-a aruncat în mine cu tot felul de noroi. Vrem să stăm la masa discuțiilor, unde adevărul va vorbi pe acte. Dacă ar trebui să recuperez toți banii pe care i-am investit la Foresta, clubul ar intra în faliment. Nu vreau ca această echipă să dispară”, a declarat Ion Lozovan, omul de afaceri basarabean care a preluat Foresta în vara anului 2017.

“Discuțiile despre cedarea clubului se pot purta oricând. Nimeni cu ține cu degetul de scaun la Foresta că vrea să fie membru fondator sau racordat la conducta cu bani de la Primărie. Vreau doar să subliniez că aceste discuții se vor disputa doar după ce președintele Gabriel Clim va prezenta deconturile pentru cei 575.000 de lei scoși în numerar pentru salarii și plăți diverse de la club în acest an, apoi ne vom așeza la masă cu alte trei persoane. Sper ca acest lucru să se întâmple cât mai repede. Asociația nu poate rămâne fără minim trei membri fondatori, altfel s-ar dizolva conform legii”, a adăugat Andrei Ciutac, președintele Consiliului Director al ACS Foresta.

Membrii fondatori ai Forestei au explicat și motivele pentru care i-au retras în două rânduri dreptul de semnătură președintelui Gabriel Clim.

“Gabriel Clim nu a apărut din senin pe Areni. A fost adus de noi la Foresta. În vara anului trecut, când noi am decis să facem un pas în spate, am considerat că este cea mai bună variantă pentru funcția de președinte-executiv. Cunoștea foarte bine fotbalul sucevean, i-am prezentat detaliat situația clubului și am stabilit că aducerea lui Dorin Goian în postura de antrenor este un lucru foarte bun. La scurt timp, atitudinea lui s-a schimbat, în sensul că nu mai reușeam să mai comunicăm deloc. Din acest motiv, i-am luat dreptul de semnătură, să-l scoatem din vizuină. Nu l-am întrebat niciodată ce plăți a făcut, dar era important să știm, să trecem peste toate problemele și să încercăm promovarea, chiar dacă nu acesta era obiectivul în acest an. Nu i-am cerut niciodată demisia, chiar dacă neoficial și-a dat-o de șase ori. Şi acum e președinte executiv”, au spus Andrei Ciutac și Ion Lozovan, care îl acuză, printre altele, pe Gabi Clim, că a accesat cu întârziere bugetul de la Primărie, că și-a semnat un salariu lunar de 10.000 de lei la Foresta și că a reziliat recent contractele mai multor jucători de pe Areni.

Se așteaptă replica celeilalte tabere, care spune că din aprilie 2023 nu se știe ce bani s-au cheltuit la Foresta, dar se pare că va apare și glasul jucătorilor.