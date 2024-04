Ies la lumină tot mai multe nereguli care au avut loc în Gașca Zurli, cea mai iubită trupă pentru copii. Trei membrii celebri ai trupei și-au dat demisia, iar apoi a început să curgă cu declarații controversate despre cum funcționau lucrurile în echipă. Iată însă că un alt fost angajat din Zurli a făcut mărturisiri uimitoare despre modul în care era tratat și remunerat pentru munca sa, notează click.ro.

Șirul de dezvăluiri șocante din Gașca Zurli continuă! Cei mai iubiți actori din trupă Vero Căliman (Fetița Zurli), Truli (Răzvan Marina) și Lulu (Ionuț Varodi) și-au dat demisia, iar plecarea lor s-a lăsat cu scandal. Însă ei nu sunt singurii nemulțumiți de ce se întâmpla în echipă. Silviu Ciobanu este un alt fost angajat al Mirelei Retegan, care a decis să spună lucrurilor pe nume și să dezvăluie salariul pe care îl primea acolo. Bărbatul a dezvăluit într-o scrisoare deschisă că ,deși în contract scria că prestează servicii de paznic, în realitatea, acesta făcea mult mai multe activități pentru care primea suma de 1.000 de lei, cu mult sub minimul pe economie.

„Eu m-am adaptat foarte bine, conform cerințelor dumneavoastră. Ați deschis o locație destinată petrecerilor pentru copii, iar eu am desfășurat multe activități pe diferite domenii și vi le enumăr. Am fost ospătar, debarasator, îngrijitor, zugrav, cărăuș (încărcător descărcător), electrician, lăcătuș (reparații mobilier, uși, yale, etc) sau aprovizionare. A venit ziua mea și ați discutat cu mine pentru cursurile de șofer, pe care le-am luat cu brio… A venit și momentul în care mi-ați propus să mă mut de la bătrâna la care locuiam atunci cu chirie, să vin în str. Vișinilor, spunându-mi că nu voi plăti nimic și nu voi avea nicio grijă, fapt care astăzi m-a determinat să ajung la concluzia că mi-am stricat tot rostul.”, a scris Silviu Ciobanu, conform sursei citate.

